2 копейки 1788 года ММ. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт узорчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.

Сохранность AU (1) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)