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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1788 года ММ. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт узорчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1788 года ММ Гурт узорчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1788 года ММ Гурт узорчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт узорчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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