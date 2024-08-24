Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1788 года ММ. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт узорчатый
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт узорчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Где продать?
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