Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1788 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1788 года СПМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1788 года СПМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • MUNZE (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Rare Coins (11)
  • SINCONA (2)
  • Wormser Auktionshaus (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 7200 RUB
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Wormser Auktionshaus - August 30, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 13, 2020
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1788 СПМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1788 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск