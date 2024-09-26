Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1788 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- MUNZE (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Rare Coins (11)
- SINCONA (2)
- Wormser Auktionshaus (1)
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- Знак (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 7200 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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