Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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