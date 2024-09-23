Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Rare Coins (2)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 56750 RUB
Где продать?
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