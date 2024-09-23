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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Денга 1788 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1788 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Rare Coins (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Денга 1788 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Денга 1788 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 56750 RUB
Россия Денга 1788 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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