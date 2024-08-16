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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)". "ММ" под орлом (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ММ" под орлом

Аверс монеты - 5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" "ММ" под орлом - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" "ММ" под орлом - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: anticomondo GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (308) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. "ММ" под орлом. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS61 BN CPRC
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4401 RUB
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS60
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1788 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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