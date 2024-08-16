5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)". "ММ" под орлом (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. "ММ" под орлом. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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