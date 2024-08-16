Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)". "ММ" под орлом (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ММ" под орлом
Фотография: anticomondo GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (308) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. "ММ" под орлом. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4401 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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