Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1788 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,475,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1788 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7800 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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