5 копеек 1788 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность AU (12) XF (27) VF (39) F (3) G (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (8) VF35 (6) VF30 (4) VF20 (1) BN (3) Сервис RNGA (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (5)

Baldwin's (2)

Coins.ee (5)

Dorotheum (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Katz (5)

Künker (2)

MUNZE (1)

New York Sale (3)

Niemczyk (1)

Rare Coins (18)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (1)

Stack's (2)

Stephen Album (1)

WCN (2)

Александр (10)

Империя (7)

Имперская монета (9)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)