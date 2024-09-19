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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1788 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1788 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1788 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 499,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Феодосия (Таврический)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 345 EUR
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Dorotheum - November 17, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1788 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1788 "Таврический монетный двор (Феодосия)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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