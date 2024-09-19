Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1788 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 44 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 499,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Феодосия (Таврический)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Дата 18 января 2024
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Дата 8 марта 2022
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