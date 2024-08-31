Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1788 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1788 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,067,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1788 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Katz (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (3)
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность G
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе Macho & Chlapovič - November 16, 2014
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 16 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1788 СПБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Гривенник 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1788 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривенник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск