Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,067,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1788 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Katz (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (3)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность G
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 16 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Гривенник 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск