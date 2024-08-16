2 копейки 1788 года ТМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.

Сохранность AU (13) XF (17) VF (54) F (15) G (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (3) AU53 (6) XF45 (12) XF40 (1) VF35 (5) VF30 (5) VF25 (2) DETAILS (7) BN (3) Сервис NGC (6) ННР (3) PCGS (2)

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