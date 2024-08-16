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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1788 года ТМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1788 года ТМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1788 года ТМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,050

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Феодосия (Таврический)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность F
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF25
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ТМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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