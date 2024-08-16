Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1788 года ТМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,050
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Феодосия (Таврический)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.
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Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
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Сохранность XF45
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Сохранность XF
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Сохранность VF
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Сохранность VF
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Сохранность F
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Сохранность XF DETAILS
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Сохранность VF DETAILS NGC
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