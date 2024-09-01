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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1788 года СПБ ЯА. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1788 года СПБ ЯА Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1788 года СПБ ЯА Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1788 года со знаком СПБ ЯА. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rio de la Plata (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия Полтина 1788 СПБ ЯА на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Россия Полтина 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61 PL
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Россия Полтина 1788 СПБ ЯА на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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