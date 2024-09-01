Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1788 года СПБ ЯА. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1788 года со знаком СПБ ЯА. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rio de la Plata (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61 PL
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Где продать?
Для продажи Полтина 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск