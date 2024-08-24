1 копейка 1788 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность AU (24) XF (11) VF (31) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (12) VF25 (1) VF20 (1) BN (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (1)

HAYNAULT (1)

Katz (3)

Numisbalt (2)

Rare Coins (31)

Rauch (1)

SINCONA (3)

WAG (1)

Александр (7)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (14)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (1)