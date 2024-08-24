Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1788 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1760 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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