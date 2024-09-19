Полушка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность UNC (19) AU (3) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (7) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (3) AU55 (1) SP58 (1) BN (15) Сервис NGC (14) PCGS (1) ННР (1) RNGA (1)

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