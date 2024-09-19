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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Полушка 1788 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1788 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1788 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1668 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Россия Полушка 1788 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность SP58 BN PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Россия Полушка 1788 на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка 1788 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия Полушка 1788 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Полушка 1788 на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полушка 1788 на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1788 на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1788 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Россия Полушка 1788 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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