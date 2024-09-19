Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1668 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность SP58 BN PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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