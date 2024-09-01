5 копеек 1788 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (121) AU (87) XF (75) VF (22) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS63 (20) MS62 (37) MS61 (19) MS60 (2) AU58 (11) AU55 (6) AU53 (7) AU50 (9) XF45 (14) XF40 (8) VF35 (5) VF30 (1) DETAILS (12) BN (75) Сервис RNGA (21) NGC (35) PCGS (33) ННР (1)

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