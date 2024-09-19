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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1788 года Без знака монетного двора Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1788 года Без знака монетного двора Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7215 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 180 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (6)
  • Russiancoin (4)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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