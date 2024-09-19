1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7215 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 180 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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