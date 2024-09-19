Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7215 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 180 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 26 января 2022
Сохранность F
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Дата 15 декабря 2021
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Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Дата 3 октября 2021
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Дата 22 июня 2021
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
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Дата 11 марта 2020
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Дата 12 декабря 2019
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Дата 19 июня 2019
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Где продать?
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