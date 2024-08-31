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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1788 года ММ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1788 года ММ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1788 года ММ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (229) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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