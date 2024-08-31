Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1788 года ММ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (229) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (32)
- Baldwin's (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (21)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (11)
- MUNZE (5)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (42)
- Rauch (4)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (8)
- SINCONA (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- Varesi (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (29)
- Денга1700 (1)
- Империя (7)
- Имперская монета (20)
- Монеты и Медали (11)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (15)
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск