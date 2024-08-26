5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)". "ММ" по сторонам орла (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. "ММ" по сторонам орла. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Александр за 3550 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (14) VF (11) F (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS60 (2) AU58 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) F15 (4) BN (4) Сервис NGC (2) CGC (1) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Baldwin's (1)

Janas (1)

Katz (2)

MS67 (2)

MUNZE (1)

New York Sale (1)

Rare Coins (10)

SINCONA (1)

Александр (8)

Империя (3)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)