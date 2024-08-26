Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)". "ММ" по сторонам орла (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ММ" по сторонам орла
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. "ММ" по сторонам орла. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Александр за 3550 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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