Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)". "ММ" по сторонам орла (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ММ" по сторонам орла

Аверс монеты - 5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" "ММ" по сторонам орла - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1788 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" "ММ" по сторонам орла - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. "ММ" по сторонам орла. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Александр за 3550 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Baldwin's (1)
  • Janas (1)
  • Katz (2)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (10)
  • SINCONA (1)
  • Александр (8)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 5 копеек 1788 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1788 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1788 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск