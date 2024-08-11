Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1794 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 755,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1794 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
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