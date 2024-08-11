1 копейка 1794 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1794 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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