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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1794 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1794 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1794 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 755,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1794 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 копейка 1794 ЕМ на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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