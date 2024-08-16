Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1794
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1794
Монеты России 1794 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
5 рублей 1794 СПБ
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рублей 1794 СПБ
Новодел
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
2
Пробные монеты
1 рубль 1794 СПБ АК
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
60
Полтина 1794 СПБ АК
Средняя цена
5200 $
Продажи
0
11
Полуполтинник 1794 СПБ АК
Средняя цена
160 $
Продажи
0
78
Полуполтинник 1794 СПБ АК
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
15 копеек 1794 СПБ
Средняя цена
610 $
Продажи
0
13
Гривенник 1794 СПБ
Средняя цена
200 $
Продажи
0
40
Медные монеты
5 копеек 1794 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
45 $
Продажи
0
234
5 копеек 1794 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
65 $
Продажи
0
172
5 копеек 1794 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
60 $
Продажи
0
1
5 копеек 1794 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена
310 $
Продажи
0
205
5 копеек 1794 ЕМ Павловский перечекан 1797 года
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
21
5 копеек 1794 АМ Павловский перечекан 1797 года
Гурт сетчатый
Средняя цена
890 $
Продажи
0
92
5 копеек 1794 АМ Павловский перечекан 1797 года
Гурт шнуровидный
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 копейки 1794 АМ
Средняя цена
270 $
Продажи
0
18
1 копейка 1794 ЕМ
Средняя цена
80 $
Продажи
0
59
Денга 1794 ЕМ
Средняя цена
80 $
Продажи
0
40
Денга 1794 КМ
Средняя цена
160 $
Продажи
0
69
Денга 1794
Без знака монетного двора
Средняя цена
380 $
Продажи
0
15
Полушка 1794 ЕМ
Средняя цена
260 $
Продажи
0
18
Полушка 1794 КМ
Средняя цена
810 $
Продажи
0
84
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
Pesek Auctions
Аукцион
23 сент. 2024
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить