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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1794 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1794 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1794 СПБ Новодел
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1794 СПБ АК
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Полтина 1794 СПБ АК
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1794 СПБ АК
Средняя цена 160 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1794 СПБ АК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1794 СПБ
Средняя цена 610 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Гривенник 1794 СПБ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1794 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 45 $
Продажи
0 234
Аверс
Реверс
5 копеек 1794 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
5 копеек 1794 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1794 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена 310 $
Продажи
0 205
Аверс
Реверс
5 копеек 1794 ЕМ Павловский перечекан 1797 года
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
5 копеек 1794 АМ Павловский перечекан 1797 года Гурт сетчатый
Средняя цена 890 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
5 копеек 1794 АМ Павловский перечекан 1797 года Гурт шнуровидный
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1794 АМ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 копейка 1794 ЕМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
Денга 1794 ЕМ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денга 1794 КМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Денга 1794 Без знака монетного двора
Средняя цена 380 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полушка 1794 ЕМ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Полушка 1794 КМ
Средняя цена 810 $
Продажи
0 84
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