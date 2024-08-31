Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1794 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1794 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1005 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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