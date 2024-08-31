Полушка 1794 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1794 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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