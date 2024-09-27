Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1794 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7333 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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