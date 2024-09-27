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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1794 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1794 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1794 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7333 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1794 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1794 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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