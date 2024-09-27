5 копеек 1794 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7333 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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