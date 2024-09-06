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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1794 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Денга 1794 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1794 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1794 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Россия Денга 1794 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Денга 1794 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Денга 1794 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1794 на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Денга 1794 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Денга 1794 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денга 1794 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1794 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1794 на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия Денга 1794 на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1794 на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Денга 1794 на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1794 на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия Денга 1794 на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1794 на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1794 на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1794 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1794 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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