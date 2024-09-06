Денга 1794 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность AU (1) XF (9) VF (5) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1)