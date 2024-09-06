Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1794 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 50000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (2)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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