Денга 1794 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1345 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 360 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность UNC (1) AU (9) XF (14) VF (12) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (4) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (1) F12 (1) Сервис PCGS (2)

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