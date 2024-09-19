Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1794 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 797,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1345 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 360 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- AURORA (6)
- GINZA (1)
- Goldberg (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (7)
- Künker (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- New York Sale (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (2)
- RedSquare (4)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Денга 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск