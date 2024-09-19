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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1794 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1794 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1794 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 797,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1345 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 360 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1794 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность F12
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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