Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1794 года СПБ АК. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,016,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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