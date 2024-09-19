Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1794 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1794 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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