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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1794 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1794 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1794 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1794 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Редкие Монеты за 115000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
1261 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 9371 RUB
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VG10 BN
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность F15
Цена
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Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1794 АМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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