Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1794 года АМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1794 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Редкие Монеты за 115000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
1261 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность F15
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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