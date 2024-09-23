2 копейки 1794 года АМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1794 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Редкие Монеты за 115000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (3) VF (6) F (3) VG (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF20 (2) F15 (1) VG10 (1) BN (1)