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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1794 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1794 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1794 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия Денга 1794 КМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1794 КМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1794 КМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия Денга 1794 КМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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