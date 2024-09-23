Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1794 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1794 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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