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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1794 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1794 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1794 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
1342 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность F15
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1794 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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