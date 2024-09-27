5 копеек 1794 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность XF (2) VF (17) F (2) Сохранность (слабы) XF45 (2) VF30 (4) VF25 (2) VF20 (4) F15 (1) BN (1) Сервис RNGA (1)