Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1794 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность F15
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1794 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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