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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1794 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1794 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1794 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,030,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1794 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F12
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2154 RUB
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Гривенник 1794 СПБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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