Гривенник 1794 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1794 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (11) XF (9) VF (10) F (4) VG (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (3) VF20 (1) F15 (2) F12 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (6)

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