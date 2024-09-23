Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1794 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,030,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1794 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность AU58 NGC
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 22 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 15 июня 2022
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