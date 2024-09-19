5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность UNC (4) AU (17) XF (41) VF (24) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (7) XF45 (9) XF40 (12) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (3) VF20 (1) DETAILS (2) BN (5) Сервис RNGA (4) CGC (1) PCGS (1)

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