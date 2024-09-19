Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 46 - 47 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
2206 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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