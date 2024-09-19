Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 - 47 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (4)
  • Künker (4)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (21)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
  • Александр (15)
  • Знак (1)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (6)
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
819 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
2206 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1794 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1794 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск