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Полтина 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1794 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1794 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 72,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5198 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3089 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1794 СПБ АК на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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