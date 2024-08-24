Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 72,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5198 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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