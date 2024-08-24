Полтина 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5198 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

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