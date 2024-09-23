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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1794 года АМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 46 - 47 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком АМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 5 копеек 1794 АМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1794 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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