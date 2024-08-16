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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1794 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1794 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1794 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1794 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 8206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
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  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1794 СПБ на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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