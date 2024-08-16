Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1794 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1794 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 8206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (3)
- Numimarket (1)
- Russiancoin (5)
- SINCONA (1)
- WCN (1)
- Империя (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск