Полуполтинник 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25328 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

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