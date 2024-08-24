Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1794 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1794 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,016,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25328 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (7)
  • Künker (3)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Naumann (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (18)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (1)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1794 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1794 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полуполтинник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск