Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,016,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25328 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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