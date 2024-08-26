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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1794 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1794 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 895,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 92000 RUB
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 рубль 1794 СПБ АК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VG8
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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