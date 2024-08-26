Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1794 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 895,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1794 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 92000 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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