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5 копеек 1794 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1794 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1794 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,950,060

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (234)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1794 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1794 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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