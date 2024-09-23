5 копеек 1794 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе MS67 за 500000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (34) AU (60) XF (64) VF (26) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (8) MS62 (14) MS61 (4) MS60 (3) AU58 (8) AU55 (10) AU53 (7) AU50 (3) XF45 (12) XF40 (2) VF35 (3) DETAILS (2) BN (26) Сервис ННР (3) NGC (9) RNGA (7) CGC (1) PCGS (5)

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