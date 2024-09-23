Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1794 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Nomisma Aste
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,364,483
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1794
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе MS67 за 500000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
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Дата 11 апреля 2024
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Дата 30 марта 2024
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 15 ноября 2023
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Дата 25 октября 2023
Сохранность AU53
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