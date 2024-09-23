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5 копеек 1794 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1794 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1794 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Nomisma Aste

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,364,483

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1794
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1794 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе MS67 за 500000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1794 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1794 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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