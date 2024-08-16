Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1766 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 37000 RUB. Торги состоялись 5 февраля 2022.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF
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