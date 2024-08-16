1 копейка 1766 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 37000 RUB. Торги состоялись 5 февраля 2022.

Сохранность AU (2) XF (10) VF (25) F (2) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (1) BN (1) Сервис RNGA (1)

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