Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1766 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1766 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1766 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 37000 RUB. Торги состоялись 5 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coins.ee (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе RedSquare - October 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 1 копейка 1766 ММ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск