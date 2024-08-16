Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1763 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,858
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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