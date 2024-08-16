1 копейка 1763 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность AU (1) XF (5) VF (26) F (5) G (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (1) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (4) F15 (1) G4 (1) BN (6) Сервис RNGA (4) NGC (2)

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