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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1763 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1763 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1763 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,858

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность F15
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1763 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность G4 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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