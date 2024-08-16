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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1767 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1767 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1767 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе НИКО за 92500 RUB. Торги состоялись 22 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (2)
  • НИКО (1)
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
1574 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность F15
Цена
Россия 1 копейка 1767 ММ на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 450 CHF

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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