1 копейка 1767 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе НИКО за 92500 RUB. Торги состоялись 22 ноября 2017.

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