Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1789 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1789 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,432,700

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (345) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44157 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Antykwariat u Nilsa (1)
  • Auctiones (2)
  • AURORA (29)
  • BAC (10)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (2)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Katz (26)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (13)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • MUNZE (22)
  • Naumann (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • Numisbalt (11)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rare Coins (35)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (9)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (9)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (2)
  • Via (5)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (29)
  • Империя (10)
  • Имперская монета (52)
  • Монеты и Медали (9)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
  • Русское Наследие (26)
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1789 ЕМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1789 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск