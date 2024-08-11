Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,432,700
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (345) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44157 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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