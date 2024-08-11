1 копейка 1789 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1789 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44157 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1900 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

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