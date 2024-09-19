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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1764 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1764 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1764 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1764 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе GINZA - April 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1764 СПМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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