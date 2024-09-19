Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1764 года СПМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1764 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
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Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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