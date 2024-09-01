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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1795 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1795 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,285,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (215) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF35
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1795 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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