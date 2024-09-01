1 копейка 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность UNC (7) AU (63) XF (71) VF (46) Нет оценки (27) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (14) AU53 (12) AU50 (6) XF45 (9) XF40 (8) VF35 (4) VF30 (2) DETAILS (1) BN (19) Сервис NGC (7) PCGS (2) ННР (1) RNGA (8)

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