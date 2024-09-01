Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,285,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (215) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
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