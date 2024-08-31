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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1763 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1763 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1763 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года со знаком ММ. Это бронзовая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Katz (3)
  • Rare Coins (13)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (5)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность G
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность G
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 копейка 1763 ММ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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