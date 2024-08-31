1 копейка 1763 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года со знаком ММ. Это бронзовая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность AU (5) XF (15) VF (9) F (1) VG (1) G (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF40 (4) VF35 (1)

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