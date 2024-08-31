Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1763 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года со знаком ММ. Это бронзовая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1800 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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