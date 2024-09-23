Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1764 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1764 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MUNZE за 55000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность F DETAILS ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F DETAILS ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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