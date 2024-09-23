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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1764 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1764 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1764 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1764 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MUNZE за 55000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность F DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F12 BN
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1764 ММ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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