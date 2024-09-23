1 копейка 1764 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1764 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе MUNZE за 55000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность XF (14) VF (10) F (9) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF45 (3) VF35 (3) F15 (2) F12 (1) DETAILS (4) BN (1) Сервис ННР (2)

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