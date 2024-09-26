1 копейка 1791 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1791 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Редкие Монеты за 240 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность UNC (2) AU (10) XF (16) VF (9) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (1)

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