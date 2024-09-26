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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1791 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1791 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1791 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1791 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Редкие Монеты за 240 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (6)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (9)
  • Roma Numismatics (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (6)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU50
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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