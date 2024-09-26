Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1791 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1791 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Редкие Монеты за 240 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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