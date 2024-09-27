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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1791 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1791 СПБ
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 рублей 1791 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1791 СПБ ЯА
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
Полтина 1791 СПБ ЯА
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1791 СПБ ЯА
Средняя цена 45 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
20 копеек 1791 СПБ
Средняя цена 140 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
15 копеек 1791 СПБ
Средняя цена 800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Гривенник 1791 СПБ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1791 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 349
Аверс
Реверс
5 копеек 1791 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 220
Аверс
Реверс
5 копеек 1791 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1791 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена 45 $
Продажи
0 396
Аверс
Реверс
5 копеек 1791 Павловский перечекан 1797 года Без знака монетного двора
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
5 копеек 1791 ЕМ Павловский перечекан 1797 года
Средняя цена 370 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
2 копейки 1791 ЕМ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
2 копейки 1791 АМ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 копейка 1791 ЕМ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Денга 1791 КМ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
Денга 1791 Без знака монетного двора
Средняя цена 510 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полушка 1791 КМ
Средняя цена 890 $
Продажи
0 68
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