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1791
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Монеты России 1791 года
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Золотые монеты
5 рублей 1791 СПБ
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
11
5 рублей 1791 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1791 СПБ ЯА
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
97
Полтина 1791 СПБ ЯА
Средняя цена
8100 $
Продажи
0
30
Полуполтинник 1791 СПБ ЯА
Средняя цена
45 $
Продажи
0
56
20 копеек 1791 СПБ
Средняя цена
140 $
Продажи
1
33
15 копеек 1791 СПБ
Средняя цена
800 $
Продажи
0
13
Гривенник 1791 СПБ
Средняя цена
75 $
Продажи
0
40
Медные монеты
5 копеек 1791 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
65 $
Продажи
0
349
5 копеек 1791 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
150 $
Продажи
0
220
5 копеек 1791 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
6800 $
Продажи
0
2
5 копеек 1791 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена
45 $
Продажи
0
396
5 копеек 1791 Павловский перечекан 1797 года
Без знака монетного двора
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
41
5 копеек 1791 ЕМ Павловский перечекан 1797 года
Средняя цена
370 $
Продажи
0
118
2 копейки 1791 ЕМ
Средняя цена
200 $
Продажи
0
49
2 копейки 1791 АМ
Средняя цена
450 $
Продажи
0
20
1 копейка 1791 ЕМ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
37
Денга 1791 КМ
Средняя цена
75 $
Продажи
0
87
Денга 1791
Без знака монетного двора
Средняя цена
510 $
Продажи
0
15
Полушка 1791 КМ
Средняя цена
890 $
Продажи
0
68
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Категория
Зактрыть
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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