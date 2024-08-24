Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1791 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 371,250
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1791 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 24960 RUB
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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