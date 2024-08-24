2 копейки 1791 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1791 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (5) AU (13) XF (18) VF (12) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (2) AU58 (4) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (3) DETAILS (1) BN (7) Сервис NGC (4) RNGA (4)

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