Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1791 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1791 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1791 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 371,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1791 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • AURORA (6)
  • Baldwin's (1)
  • Cayón (1)
  • CNG (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (4)
  • Künker (3)
  • MS67 (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 24960 RUB
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1791 ЕМ на аукционе CNG - July 29, 2020
Продавец CNG
Дата 29 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1791 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск