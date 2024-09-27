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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1791 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1791 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 704,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8383 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 146 EUR
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность G
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AG
Цена
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Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность G
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G
Цена
Россия Полуполтинник 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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