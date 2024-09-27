Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 704,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8383 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AG
Цена
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Где продать?
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