Полуполтинник 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8383 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность UNC (4) AU (7) XF (13) VF (17) F (2) VG (1) G (4) AG (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS61 (1) AU58 (3) AU53 (2) AU50 (1) XF40 (9) VF30 (1) VG8 (1) G6 (1) Сервис NGC (8)

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