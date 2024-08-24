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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1791 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1791 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 54625 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS64
Цена
13146 $
Цена в валюте аукциона 980179 RUB
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе St James’s - June 25, 2021
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - February 27, 2017
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Александр - February 27, 2017
Продавец Александр
Дата 27 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Baldwin's of St. James's - October 5, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Heritage - September 13, 2016
Россия Полтина 1791 СПБ ЯА на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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