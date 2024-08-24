Полтина 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 54625 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

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