Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51746 проданному на аукционе Heritage Auctions за 54625 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS64
Цена
13146 $
Цена в валюте аукциона 980179 RUB
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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