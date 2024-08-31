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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1791 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1791 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 274,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
1059 $
Цена в валюте аукциона 97500 RUB
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1887 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1791 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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