1 рубль 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность UNC (6) AU (22) XF (31) VF (19) F (7) VG (2) G (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (1) VG8 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (7) ННР (3) RNGA (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (7)

BAC (16)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (3)

Heritage Eur (1)

Katz (1)

Künker (6)

MARCINIAK (1)

New York Sale (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (12)

Oslo Myntgalleri (1)

Rare Coins (9)

Rauch (4)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (1)

Александр (8)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (9)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)