Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1791 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 274,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1791 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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