Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе The New York Sale за 4250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность G6 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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