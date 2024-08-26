5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе The New York Sale за 4250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

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