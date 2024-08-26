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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе The New York Sale за 4250 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (6)
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность G
Цена
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность G
Цена
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность G
Цена
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность G
Цена
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность G6 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
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Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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